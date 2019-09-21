"Витесс" Слуцкого возглавил голландский чемпионат

"Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 4:2 одержал победу над "Фортуной" в 7-м туре чемпионата Голландии и возглавил таблицу.

Фото: vi.nl

Подопечные российского тренера по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи в свою пользу. "Витесс" имеет в своем активе 14 очков. ПСВ" и "Аякс", у которых по 13 очков, провели на два матча меньше. Их очная встреча состоится 21 сентября на "Йохан Кройф Арене". "Фортуна" занимает предпоследнее, 17-е место.