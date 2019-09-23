В Боливии получившего травму футболиста отвезли в больницу в багажнике такси

Una pena como se fractur? la pierna izquierda Mario Cu?llar, defensor de #OrientePetrolero, Vergonzoso y lamentable que los que ten?an que abrir la ambulancia no est?n para socorrer a Cu?llar, lo sacaron en camilla del estadio. pic.twitter.com/kCf8VpeYFW — Liniker Loza (@lozaliniker) September 23, 2019

Необычный инцидент произошел в чемпионате Боливии на матче между "Ориенте Петролеро" и "Гаубиру" (1:2).Защитник "Ориенте" Марио Куэльяр на 74-й минуте получил травму: он сломал лодыжку после столкновения с форвардом гостей Хуаном Монтенегро. У команды Куэльяра к тому моменту уже не было замен.Как сообщает ESPN, игрока погрузили на носилки и собирались везти в больницу, когда оказалось, что в машине скорой помощи, дежурившей на матче, нет водителя. Найти его не удалось, поэтому футболиста пришлось везти в госпиталь на такси. Чтобы не менять горизонтальное положение игрока, его вместе с носилками погрузили в багажник автомобиля.После игры этого случая организаторы матча подверглись критике, их обвинили в халатности. О состоянии здоровья Куэльяра пока не сообщается. Местные СМИ назвали эту ситуацию "позором для боливийского футбола".