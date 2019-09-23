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В футболе могут появиться 10-минутные замены для проверки игроков на сотрясение мозга

В футболе могут появиться 10-минутные замены для проверки футболистов на сотрясение мозга.

Как утверждает Inside World Football, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает вариант введения подобного новшества ради безопасности игроков. Футболист с потенциальным сотрясением сможет пройти проверку, а вместо него команда сможет на 10 минут выпустить другого игрока, чтобы не получить численное меньшинство.

Сейчас замены, связанные с сотрясениями, распространены в НФЛ (американский футбол), регби и крикете.

Изменения в правилах могут быть приняты на ежегодном заседании IFAB, которое пройдет в марте 2020 года в Шотландии.

Sport24.ru


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