"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого в матче 8-го тура чемпионата Голландии обыграл "Валвейк" со счетом 2:1.
"Витесс" поднялся на третье место в турнирной таблице. "Валвейк" идет последним.
Чемпионат Голландии
8 тур
Голы: Дико, 16, Леманс, 52 (пен.), Таннан, 77 (пен.)
Валвейк: Ваессен, Квастен (Ниувпорт, 53), Гаари, Делькруа, Меуленстен, Спирингс, Леманс (Тахири, 83), Мёлдер, Элберс, Данеелс (Бакари, 86), Венте
Витесс: Пасвер, Дуки, Леливелд, Обиспо, Кларк, Базур, Беро, Дико (Грот, 65), Таннан (Фор, 72), Линссен (Даса, 57), Матавж
Предупреждения: Элберс, 56, Леманс, 70
Удаления: Леливелд, 52
"Витесс" Слуцкого вышел на третье место в чемпионате Голландии
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