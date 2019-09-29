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"Витесс" Слуцкого вышел на третье место в чемпионате Голландии

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого в матче 8-го тура чемпионата Голландии обыграл "Валвейк" со счетом 2:1.

"Витесс" поднялся на третье место в турнирной таблице. "Валвейк" идет последним.

Чемпионат Голландии

8 тур

Голы: Дико, 16, Леманс, 52 (пен.), Таннан, 77 (пен.)

Валвейк: Ваессен, Квастен (Ниувпорт, 53), Гаари, Делькруа, Меуленстен, Спирингс, Леманс (Тахири, 83), Мёлдер, Элберс, Данеелс (Бакари, 86), Венте

Витесс: Пасвер, Дуки, Леливелд, Обиспо, Кларк, Базур, Беро, Дико (Грот, 65), Таннан (Фор, 72), Линссен (Даса, 57), Матавж

Предупреждения: Элберс, 56, Леманс, 70

Удаления: Леливелд, 52


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Теги: Слуцкий Витесс
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