"Витесс" Слуцкого вышел на третье место в чемпионате Голландии

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого в матче 8-го тура чемпионата Голландии обыграл "Валвейк" со счетом 2:1.



"Витесс" поднялся на третье место в турнирной таблице. "Валвейк" идет последним.



Чемпионат Голландии



8 тур



Голы: Дико, 16, Леманс, 52 (пен.), Таннан, 77 (пен.)



Валвейк: Ваессен, Квастен (Ниувпорт, 53), Гаари, Делькруа, Меуленстен, Спирингс, Леманс (Тахири, 83), Мёлдер, Элберс, Данеелс (Бакари, 86), Венте



Витесс: Пасвер, Дуки, Леливелд, Обиспо, Кларк, Базур, Беро, Дико (Грот, 65), Таннан (Фор, 72), Линссен (Даса, 57), Матавж



Предупреждения: Элберс, 56, Леманс, 70



Удаления: Леливелд, 52