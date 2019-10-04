Иранские женщины впервые за 40 лет получили возможность купить билеты на футбол

Иранские женщины впервые за 40 лет смогут посетить футбольный матч, сообщает IRNA.Согласно информации источника, на первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 национальной команды с Камбоджей, который должен состояться в четверг, 10 октября, для представительниц слабого пола специализированный сайт начал продажу билетов на отдельные трибуны. Сначала для женщин было выделено только две трибуны, но, после того как всего за несколько минут билеты на все места были распроданы, было принято решение выделить для них ещё две трибуны.В Иране женщины не могли посещать футбольные матчи на протяжении последних четырёх десятилетий. До последнего времени они могли смотреть игры только в специализированных зонах на больших экранах.