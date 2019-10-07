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Катар будет готов к ЧМ-2022 за два года до турнира

Строительство всех стадионов и тренировочных полей в Катаре к чемпионату мира 2022 года будет завершено уже через год — в 2020-м, рассказал исполнительный директор турнира Насер аль-Хатыр.

"В течение следующего года будет завершено создание всех стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата. Это произойдет после окончания строительства тренировочных полей", — сказал аль-Хатыр.

К концу 2019 года в городе Аль-Хор будет достроен уникальный по своему дизайну стадион "Аль-Бейт", рассчитанный на 60 тысяч зрителей. Он будет выполнен в виде традиционной бедуинской палатки. На этой арене пройдут полуфинальные матчи ЧМ-2022.

Sport24


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Теги: Чемпионат Мира
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