Бергкамп, Ларссон и Кейт хотят купить клуб 3-го дивизиона Англии

Консорциум бывших звезд мирового футбола — Дениса Бергкампа, Хенрика Ларссона и Дирка Кейта — был близок к тому, дабы купить клуб "Уиком Уондерерс", выступающий в 1 футбольной лиге Англии — третьем по значительности футбольном дивизионе страны.Тройка бывший игроков рассчитывали приобрести клуб, погасить его долги и автономно управлять им. Впрочем, в скором времени южноамериканский предприниматель Роб Куиг выставил свое предложение о приобретении "Уикома", и глава клуба ныне склоняется к что, чтобы продать команду как раз ему. Окончательное заключение о перепродаже будет принято в октябре.