Тер Штеген: будет интересно сыграть против Месси, хотя таких встреч лучше избегать

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от товарищеского матча с Аргентиной, который состоится 9 октября в Дортмунде.Основным вратарем «бундестим» по-прежнему остается Мануэль Нойер, но главный тренер команды Йоахим Лев позволит тер Штегену сыграть в контрольной встрече.«Я не чувствую давления. Как и все остальные, я хочу проявить себя наилучшим образом. Это будет фантастический матч и все его с нетерпением ждут. Лионелю Месси и мне будет интересно сыграть друг против друга, хотя иногда таких встреч лучше избегать!Наши отношения с Нойером? Мы профессионалы и будем поддерживать друг друга в любом случае. Никакого конфликта нет.Тренер принял решение. У Мануэля есть преимущество. Я постараюсь максимально усложнить выбор Йоахиму Леву, успешно выступая за клуб. Моя цель — быть номером 1», — приводит слова тер Штегена с пресс-конференции твиттер-канал Bayern & Germany.Напомним, что тер Штеген и Месси на клубном уровне играют за «Барселону».