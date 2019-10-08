Булыкин: у "Витесса" Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры

Бывший игрок "Аякса" Дмитрий Булыкин оценил перспективы "Витесса" под руководством Леонида Слуцкого.

Фото: ФК "Твенте"

"В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд". Пока основные конкуренты "Витесса" играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига — это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком", — цитируют Булыкина "Известия".



На данный момент команда на четвертом месте, уступая идущему третьим АЗ лишь по дополнительным показателям.