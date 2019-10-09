Ибрагимович: я еще способен на многое в Италии и других странах

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не исключил, что ещё будет играть в Европе. 38-летний швед считает, что до сих пор может добиваться успеха в чемпионатах ведущих европейских стран. Ибрагимович забил 35 мячей в 46 матчах за "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с клубом из MLS истекает в конце года."Хотел бы я снова играть в Серии А? О, да, 100 процентов. Я знаю, что я еще способен на многое в Италии и других странах. Я бы был успешнее многих игроков, которые там сейчас выступают. Мой контракт истекает в декабре, я не знаю, что будет дальше", — приводит слова Златана Daily Mail.Форвард прилетел в Швецию, где в городе Мальмё была открыта статуя форварда. "Мальмё" был первым профессиональным клубом Ибрагимовича.