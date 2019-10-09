Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший вратарь лондонского "Челси" Петр Чех стал хоккеистом английского клуба "Гилдфорд Феникс", сообщается на официальном сайте команды.Отмечается, что экс-голкипер сборной Чехии примет участие в матче, который пройдет 13 октября. Спортсмен заявил, что надеется помочь команде."После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребенком", — заявил Чех.