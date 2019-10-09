» » Германия и Аргентина сыграли вничью

Германия и Аргентина сыграли вничью

Сборные Германии и Аргентины провели товарищеский матч в Дортмунде. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Товарищеский матч

Голы: Гнабри, 16, Хаверц 22 - Аларио, 66, Окампос, 85.

Германия: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Хальстенберг, Зюле, Кох, Хаверц (Руди, 83), Гнабри (Сердар, 71), Джан, Брандт (Амири, 66), Вальдшмидт.

Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акуна, 46), Тальяфико, Паредес, Роберто Перейра, Де Пауль, Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 62), Лаутаро.

Предупреждения: Киммих, 11, Отаменди, 26, Де Пауль, 31, Окампос, 84.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Германии Сборная Аргентины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Экс-нападающего "Милана" застукали на отдыхе с эскортницей, наркотиками и алкоголем
Глава УЕФА Чеферин: еще не пришло время, чтобы перестать разводить Россию и Украину на жеребьевках
Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной
Германия и Аргентина сыграли вничью
Хохлов: борьба за первое место в РПЛ не должна переноситься на сборную России
Шюррле высмеял московские пробки 8
Гнабри быстрее всех в истории забил 10 голов за сборную Германии
Чех подписал контракт с хоккейным клубом 1
Буффон стал послом доброй воли Всемирной продовольственной программы ООН
Буффон: "Интер" - главный соперник "Ювентуса" в серии А в этом сезоне
РФС утвердил кандидатов от России в арбитры ФИФА на 2020 год 1
Тренер Шотландии: в Россию тоже не верили до ЧМ, но вы переломили эту ситуацию 1
Маршалл: мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше 4
Попеску: я играл с Ромарио, и Роналдо, но лучший в истории - Месси 3
Жуков: ждём назначения хорошего тренера в "Спартак" 3
Марсело вернулся в общую группу "Реала"
Бартон не признал себя виновным в нанесении телесных повреждений
Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско 9
Мойес может вновь возглавить "Эвертон"
В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце 6
Названы даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России 3
Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии
Червиченко: в "Ростове" все продумано 3
Тотовицкий: конечно, чувствую себя пока не на сто процентов
Шовковский: если бы все зависело только от меня, я давно провел бы прощальный матч
Силкин: вернуться в "Динамо"? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил
Гвардиола покинет "Манчестер Сити" в случае провала 1
Названа символическая сборная восьмого тура чемпионата Англии
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Билеты на матч "Крылья Советов" - "Зенит" продаются от 400 рублей 2
Все новости