Германия и Аргентина сыграли вничью

Сборные Германии и Аргентины провели товарищеский матч в Дортмунде. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.



Товарищеский матч



Голы: Гнабри, 16, Хаверц 22 - Аларио, 66, Окампос, 85.



Германия: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Хальстенберг, Зюле, Кох, Хаверц (Руди, 83), Гнабри (Сердар, 71), Джан, Брандт (Амири, 66), Вальдшмидт.



Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акуна, 46), Тальяфико, Паредес, Роберто Перейра, Де Пауль, Корреа (Окампос, 46), Дибала (Аларио, 62), Лаутаро.



Предупреждения: Киммих, 11, Отаменди, 26, Де Пауль, 31, Окампос, 84.