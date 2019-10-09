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Киммих: сборная Германии начала совершать странные ошибки в матче с Аргентиной

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих подвел итоги товарищеского матча с Аргентиной. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 2:2.

"Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы провели хорошо, все складывалось в нашу пользу. Но во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, теряли мяч, и, в итоге, пропустили два обидных гола", — цитирует Киммиха пресс-служба сборной Германии.

Sport24.ru


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Теги: Киммих Сборная Германии Сборная Аргентины
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