Киммих: сборная Германии начала совершать странные ошибки в матче с Аргентиной

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих подвел итоги товарищеского матча с Аргентиной. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 2:2."Мы провели два довольно разных тайма. Первую половину встречи мы провели хорошо, все складывалось в нашу пользу. Но во втором тайме мы начали совершать странные ошибки, теряли мяч, и, в итоге, пропустили два обидных гола", — цитирует Киммиха пресс-служба сборной Германии.