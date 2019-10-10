Известный в прошлом бразильский футболист Кафу угодил в скандал на родине.
Как сообщает Football-italia со ссылкой на бразильские СМИ, Кафу может быть связан с крупнейшей преступной организацией Бразилии РСС. Экс-футболист якобы перечислял денежные средства бухгалтеру РСС для покупки земли и зданий в Сан-Паулу.
Сам 49-летний бразилец эти обвинения уже опроверг.
"Это ложная информация. Не знаю, откуда это взялось, потому что у меня нет собственности в этом районе", — сказал Кафу.
Кафу — двукратный чемпион мира (1994, 2002). В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трех финальных матчах чемпионатов мира подряд (1994, 1998, 2002).
Sport24.ru
Чемпиона мира Кафу заподозрили в связях с крупнейшей преступной организацией Бразилии
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