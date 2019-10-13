Месси в ноябре вернется в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о сроках возвращения в национальную команду капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, передает Goal.Форвард каталонской команды не может помочь сборной из-за своей дисквалификации, которую получил после того, как обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Это произошло после матча за третье место в Кубке Америки."Месси не играет из-за отстранения. Агуэро не в сборной из-за некоторых проблем, но он проводит полноценные тренировки в расположении клуба. Конечно, оба футболиста вернутся в сборную Аргентины в следующем месяце", — заявил наставник аргентинцев.