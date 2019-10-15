Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.
Португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь этого результата. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.
Юбилейный 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе "Реала" (клубный рекорд), 118 — за "Манчестер Юнайтед", 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за "Ювентус" и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере "Спортинг".
"Чемпионат"
Роналду попал в клуб 700
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