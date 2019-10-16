Турецкая федерация вручила майку сборной игроку "Санкт-Паули", поддержавшему войну в Сирии

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир провел встречу с полузащитником "Санкт-Паули" Дженком Шахином, сообщается на официальном сайте организации.Глава ФФТ вручил футболисту майку национальной сборной с его фамилией. На встрече также присутствовал главный тренер турков Сенол Гюнеш. Ранее Шахин поддержал военную операцию турецкой армии на севере Сирии. Этот поступок вызвал осуждение со стороны руководства "Санкт-Паули" и в результате клуб отстранил игрока от тренировок и матчей.25-летний турок защищает цвета немецкой команды с 2016 года. На его счету шесть голов в 57 матчах.