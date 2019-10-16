Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в инстаграме поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Владе Седан.В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: "Самое главное "ДА" в моей жизни". Фото было сделано на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Зинченко и Седан на кадре предстали в футболках сборной Украины.