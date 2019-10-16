Ибрагимович: когда идет снег, я викинг. Когда тепло, я лев

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что его не застанешь врасплох погодными условиями. "Гэлакси" в 1/8 финала плей-офф MLS сыграют с "Миннесотой Юнайтед", где ближе к зиме часто идет снег."Я из Швеции, я родился в снегах. Когда идет снег, я викинг. Когда тепло, я лев. Мы приспосабливаемся к любым условиям".Ибрагимович забил 30 голов в 29 матчах регулярного чемпионата MLS и помог команде выйти в плей-офф.