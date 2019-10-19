Слуцкий: максимум для "Витесса" — 3-е место

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команде не по силам конкурировать с двумя топ-клубами чемпионата Голландии."Я не видел ни в одной лиге в мире такой разницы между клубами, которая есть между "Аяксом" с ПСВ и другими командами Эредивизи. Я не думаю о 1-м или 2-м месте — потому что туда невозможно попасть. "Аякс" и ПСВ играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, и они способны победить почти любой большой клуб.Если честно, максимум для нас — борьба за 3-е место. Если вы сейчас предложите мне 3-е место, то я буду рад и пожму вам руку!" — сказал Слуцкий в интервью Fox Sports.В 9 стартовых турах "Аякс" и ПСВ не потерпели ни одного поражения, дважды сыграв вничью, и с 23 очками лидируют в таблице. Следом идут "АЗ Алкмар" и "Витесс", у которых по 20 очков.