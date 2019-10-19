"Витесс" установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.По информации источника, команда выдала лучший старт чемпионата Нидерландов за всю свою историю. В первых десяти турах турнира подопечные Слуцкого набрали 23 очка. "Витесс" на данный момент занимает третью строчку турнирной таблицы.Только в сезоне-2000/01 результат был похож. Тогда команду возглавлял Рональд Куман, и за десять игр "Витесс" набрал 22 балла.