Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал новый клубный рекорд.



Напомним, благодаря вчерашней победы над "Венло" клуб из Арнема превзошел рекорд Рональда Кумана в сезоне-2000/01, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Голландии. "Витесс" Кумана тогда набрал 22 очка.



"Я не обращаю внимания не рекорды, больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить. Я боялся матча с "Венло" из-за перерыва на матчи сборных. У нас часто возникают трудности после паузы на матчи сборных", - цитирует Слуцкого Voetbal International.