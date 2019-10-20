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Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал новый клубный рекорд.

Напомним, благодаря вчерашней победы над "Венло" клуб из Арнема превзошел рекорд Рональда Кумана в сезоне-2000/01, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Голландии. "Витесс" Кумана тогда набрал 22 очка.

"Я не обращаю внимания не рекорды, больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить. Я боялся матча с "Венло" из-за перерыва на матчи сборных. У нас часто возникают трудности после паузы на матчи сборных", - цитирует Слуцкого Voetbal International.


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Теги: Витесс Слуцкий
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