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Слуцкий: моя зарплата в "Витессе" в пять раз меньше, чем была в ЦСКА

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что в Нидерландах он получает намного меньше, чем в России.

"Моя зарплата в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в "Халл Сити".

Березуцкие прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже были больше, чем футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна.

Их зарплата? Вопросы по этой теме лучше адресовать самим Березуцким. Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег", — сказал Слуцкий.

"Чемпионат"


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Теги: Слуцкий Витесс ЦСКА
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