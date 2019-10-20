Клубный чемпионат мира 2021 года может пройти в Китае

Клубный чемпионат мира 2021 года с высокой долей вероятности состоится в Китае, сообщает Associated Press.Напомним, что с 2021 года КЧМ будет проводиться в новом формате. Он будет разыгрываться раз в четыре года, а в турнире будут принимать участие сразу 24 команды. Полный список клубов пока неизвестен, однако на КЧМ попадут по четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют "Реал", "Ливерпуль", "Атлетико" и "Челси".Напомним, что в ближайшие два года КЧМ будет проводиться по старому формату в Катаре. В 2019 году в турнире примут участие победители чемпионских лиг и представитель страны-хозяйки: "Ливерпуль" (Англия, Европа), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, КОНКАКАФ), "Енгень Спорт" (Новая Каледония, Океания), "Аль-Садд" (Катар, Азия).