Сегодня, 21 октября, станут известны все 30 номинантов на "Золотой мяч".
На данный момент объявлено уже 20 номинантов:
Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Френки Де Йонг (Нидерланды, "Барселона"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Душан Тадич (Сербия, "Аякс"), Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Трент Александер-Арнольд (Англия, "Ливерпуль"), Донни ван де Бек (Нидерланды, "Аякс"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Арсенал"), Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, "Ювентус"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, "Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Сон Хын Мин (Южная Корея, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль").
Sport24.ru
France Football назвал 20 из 30 номинантов на "Золотой мяч"
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