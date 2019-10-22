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16-летний андоррец попал в сборную страны благодаря своему голу в чемпионате Германии

16-летний юноша Пау Бабот необычным образом попал в сборную страны.

Бабот родился в Германии, но его мама родом из Андорры. Как сообщает официальный сайт ФИФА, мальчик выступает за клуб "Карбенер" во втором дивизионе чемпионата Германии своего возраста (до 17 лет). Юный Пау является одним из двух капитанов своей команды.

Подруга тети Бабота достала для него электронный адрес одного из представителей футбольного союза Андорры. Юноша отправил на этот адрес письмо со своей биографией и видеозаписью гола, который он забил в матче против "Кикерс Оффенбах" несколькими неделями ранее. Эта идея принадлежала одноклубнику Бабота, Дэниэлю Видраску, который регулярно вызывается в сборную Молдовы до 17 лет.

В итоге Пау сначала провел тренировку со сборной Андорры до 17 лет, а позднее принял участие в занятии в составе сборной до 19 лет, которая играет в квалификации чемпионата Европы. Тренер сборной до 19 лет просматривал более молодых игроков, поскольку в его команде несколько ключевых игроков получили травмы.

Бабот получил приглашение на матч сборной до 19 лет и вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии (0:3) 9 октября. 12 октября в матче против Шотландии (0:2) Бабот не появился на поле, но отыграл 15 минут против Белоруссии (0:2) 15 октября.

В тренерском штабе сборной Андорры считают, что у Пау Бабота теперь есть все шансы войти в состав сборной страны на матчи квалификации Евро среди команд до 17 лет, в рамках которой андоррцам предстоят встречи против Ирландии, Израиля и Черногории.

Sport24


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Теги: Сборная Андорры
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