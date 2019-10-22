Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера третьей лиги Англии

Бывший игрок "Тоттенхэма" и "Арсенала" Сол Кэмпбелл стал главным тренером клуба "Саутенд Юнайтед", который идет на предпоследнем месте в третьем по силе дивизионе Англии. С 45-летним специалистом заключен контракт до конца сезона-2021/22.Напомним, в августе Кэмпбелл покинул должность главного тренера клуба "Маклсфилд Таун", который представляет английскую Лигу 2 — четвертый по силе дивизион страны. Контракт со специалистом истекал в конце сезона, однако руководство клуба приняло решение расстаться с ним досрочно.