"Сиэтл Саундерз" победил "Реал Солт-Лейк" и вышел в полуфинал плей-офф MLS

В ночь на 24 октября (мск) состоялся четвертьфинальный матч плей-офф MLS "Сиэтл Саундерp" — "Реал Солт-Лейк". Встреча прошла в Сиэтле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.В составе победителей по голу забили Густав Свенссон и Николас Лодейро. Стоит отметить, что гости доигрывали встречу вдесятером: на 83-й минуте Эвертон Луи получил прямую красную карточку.В полуфинале плей-офф "Сиэтл Саундерс" сыграет с победителем пары "Лос-Анджелес" — "Лос-Анджелес Гэлакси".