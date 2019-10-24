Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду выиграет "Золотой мяч", а также высказался о росте клуба.
"Наша модель управления состоит из четких обязанностей, которые должны работать в симбиозе для достижения результатов. Увеличение капитала имеет три цели: поддержание спортивной конкурентоспособности, увеличение операционных и торговых доходов по всему миру.
Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА: мы сейчас на пятом месте, но у нас есть надежная основа для того, чтобы попытаться подняться на 4-е место. Наш новый логотип сегодня узнаваем повсюду, у нас хватило смелости запустить его. Затем мы привлекли такого игрока, как Криштиану Роналду, который, я надеюсь, выиграет "Золотой мяч", потому что он действительно этого заслуживает", — цитирует Аньелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Sport24
Президент "Ювентуса": надеюсь, Роналду выиграет "Золотой мяч", он заслуживает этого
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