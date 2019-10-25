Ибрагимович: если я покину МЛС, никто не вспомнит, что это за лига

Нападающий "Лос-Анджелес" Златан Ибрагимович заявил, что только его персона привлекает интерес болельщиков к МЛС.Швед может покинуть клуб из Калифорнии в декабре после того, как "Гэлакси" проиграл "Лос-Анджелесу" (3:5) в полуфинале Западной конференции и вылетел из плей-офф МЛС.Ранее сообщалось, что 38-летний футболист может продолжить карьеру в "Наполи", который готов предложить ему контракт сроком на полтора года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон."Если я останусь, это будет хорошо для МЛС, потому что весь мир будет смотреть ее. Если нет, никто не вспомнит, что такое МЛС", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.Форвард выступает в МЛС с марта 2018 года.