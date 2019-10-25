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Реакция футболисток на слетевший с головы соперницы хиджаб стала вирусной в интернете

Эпизод, ставший вирусным в интернете, произошел в Иордании во время матча женского чемпионата Западной Азии.

Во время игры у мусульманской футболистки с головы соскользнул хиджаб. Девушка встала на колени, чтобы поправить головной платок, а игроки другой команды плотно окружили ее, чтобы другие не видели, как она перевязывает хиджаб. Пауза в игре составила почти 30 секунд, а поступок футболисток встретили аплодисменты на трибунах.

Видео трогательного момента стало вирусным: в твиттере его посмотрели более 4,4 миллиона раз, сообщает The Independent.

Твиттер ESPN, опубликовавший видео этого момента, написал о нем комментарий: "Больше, чем спорт".



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