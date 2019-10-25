Реакция футболисток на слетевший с головы соперницы хиджаб стала вирусной в интернете

Bigger than sports.



When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe — ESPN (@espn) October 23, 2019

Эпизод, ставший вирусным в интернете, произошел в Иордании во время матча женского чемпионата Западной Азии.Во время игры у мусульманской футболистки с головы соскользнул хиджаб. Девушка встала на колени, чтобы поправить головной платок, а игроки другой команды плотно окружили ее, чтобы другие не видели, как она перевязывает хиджаб. Пауза в игре составила почти 30 секунд, а поступок футболисток встретили аплодисменты на трибунах.Видео трогательного момента стало вирусным: в твиттере его посмотрели более 4,4 миллиона раз, сообщает The Independent.Твиттер ESPN, опубликовавший видео этого момента, написал о нем комментарий: "Больше, чем спорт".