В Нидерландах и Бельгии намерены создать совместный чемпионат

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на официальном сайте подтвердил, что исследование на предмет возможного создания совместной лиги для голландских и бельгийских клубов (BeNeLiga) достигло второго этапа.Идея совместной суперлиги Нидерландов и Бельгии обсуждается уже много лет. Однако возможность создания такой лиги стала реальной летом 2019 года, когда руководители пяти лучших клубов из Бельгии ("Гент", "Брюгге", "Генк", "Андерлехт" и "Стандард") встретились с управленцами шестерки лучших клубов Нидерландов ("Аякс", "АЗ Алкмар", "Утрехт", "Фейеноорд", ПСВ и "Витесс"). Клубы обсуждали возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.В итоге была нанята консалтинговая компания Deloitte, которая провела исследование с целью оценить перспективы подобной лиги. Как утверждает пресс-служба KNVB, результаты исследования оказались положительными.Сейчас начался второй этап исследования, в ходе которого будет рассмотрен возможный формат лиги и влияние, которое ее создание может оказать на чемпионаты Нидерладов и Бельгии.