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Форвард "Витесса" рассказал о драке с партнером, который послал Слуцкого на тренировке

Нападающий "Витесса" Джей-Рой Грот рассказал, как возник конфликт с полузащитником Ришедли Базуром.

Футболисты подрались на тренировке в среду. Партнеры их разняли, после чего Базур крикнул Гроту, что достанет его в раздевалке. Тренеры попросили Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок нецензурно заявил Леониду Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду". Базур отстранен от тренировок с "Витессом", Грот готовится к предстоящим матчам с командой.

"Между мной и Базуром возникли небольшие разногласия. Один отреагировал, другой ответил, обстановка накалилась и вышла из-под контроля. Не могу что-то больше рассказать об этом.

Я не слышал, что он сказал, потому что я был на эмоциях. Но если он так действительно выразился, то это его дело. Мне это ничего не дает.

Он не звонил мне, мы с тех пор не разговаривали. Извинений тоже не было. Кажется ли его поведение странным? Он поступает так, как хочет. Я спокоен. Для меня это не является большой проблемой.

И ничего не имею против него. Понадобится ли примирительный разговор? Я открыт для всего. Все зависит от того, чего хочет он", — приводит слова Грота Omroep Gelderland.

Sport24


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Теги: Витесс Слуцкий Базур
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