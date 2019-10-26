Судья остановил матч на 96-й минуте из-за мата на трибунах

Матч 15-го тура чемпионата Мексики "Атлас" - "Некакса" был прерван по неожиданной причине.Главный арбитр принял решение остановить встречу из-за нецензурной брани, которую он услышал на трибунах. Инцидент произошел на шестой компенсированной минуте.Позже игра возобновилась. Матч "Атлас" - "Некакса" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Благодаря этой победе "Некакса" смог подняться на первую строчку турнирной таблицы национального чемпионата с 28 очками на счету. "Атлас" имеет в своем активе 21 очко и располагается на седьмом месте.