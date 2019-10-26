Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили

Во время матча 13-го тура чемпионата Хорватии произошел курьезный случай.На 74-й минуте игры футболиста "Славена Белуло" решили, что забили мяч в ворота соперников. Однако они не увидели, что после дальнего удара полузащитника Неманьи Главчича пересечения линии ворот не было.Пока игроки праздновали гол, которого не произошло, встреча продолжалась. Команда соперников — "Хайдук" — воспользовалась потерей концентрации у "Славены Белуло" и поразили пустые ворота.В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Хайдука", которая занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата.