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Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили

Во время матча 13-го тура чемпионата Хорватии произошел курьезный случай.

На 74-й минуте игры футболиста "Славена Белуло" решили, что забили мяч в ворота соперников. Однако они не увидели, что после дальнего удара полузащитника Неманьи Главчича пересечения линии ворот не было.

Пока игроки праздновали гол, которого не произошло, встреча продолжалась. Команда соперников — "Хайдук" — воспользовалась потерей концентрации у "Славены Белуло" и поразили пустые ворота.

В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Хайдука", которая занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата.

"Газета.ру"


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