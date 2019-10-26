Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о ситуации с отстранением от тренировок с командой полузащитника Ришедли Базура, который несколько дней назад его оскорбил.
"Я не придаю большого значения той ситуации. Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны", — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.
"Чемпионат"
Слуцкий - о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны
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