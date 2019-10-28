Яя Туре: людей из ФИФА проблема расизма не заботит, ничего не меняется

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре раскритиковал ФИФА за неэффективную борьбу с расизмом в футболе. Также он выразил мнение, что футболисты сборной Англии должны были уйти с поля во время матча квалификации Евро-2020 со сборной Болгарии из-за проявлений расизма со стороны фанатов."Это позор. Почему вы играете за сборную Англии? Постоянно все что-то говорят, бла-бла, ничего не меняется. Людей из ФИФА эта проблема не заботит. Сколько мы об этом говорили, но ничего не меняется.Не могу сказать, что меня это не беспокоит. Меня это очень беспокоит. Нужно относиться серьёзно к таким вещам. Нужно было уводить футболистов с поля", — цитирует Туре AFP.Матч квалификации Евро-2020 Болгария — Англия дважды прерывался из-за проявлений расизма. В итоге соперники встречу всё же доиграли, а англичане победили со счётом 6:0.