Оскорбивший Слуцкого игрок допущен до работы с "Витессом"

"Витесс" снял дисциплинарные санкции с полузащитника команды Ришедли Базура, который ранее оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого. Напомним, 24 октября Базур был отстранен от работы с главной командой.Это произошло после того, как Ришедли повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду"."Базур восстановлен в главной команде "Витесса". Полузащитник принес свои извинения и с сегодняшнего дня возвращается на поле. Позже будет комментарий от полузащитника", — говорится в заявлении "Витесса".Сам Слуцкий, комментируя ранее отстранение Базура, заявил, что нехватку хавбека будет трудно компенсировать.