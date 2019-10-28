Яп Стам покинул пост главного тренера "Фейеноорда" по собственному желанию

Пресс-служба "Фейеноорда" объявила об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды. Клуб удивлен решением голландского специалиста и уже приступил к поискам нового тренера."Я много и долго думал об этом решении и пришел к окончательному выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду", — цитирует официальный сайт "Фейеноорда" Стама.Технический директор клуба Шак Трост сообщил, что Стам ушел по собственному желанию."У тренера была наша поддержка, команда тоже хотела продолжать с ним работать. Очень жаль", — сказал Трост.