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Яп Стам покинул пост главного тренера "Фейеноорда" по собственному желанию

Пресс-служба "Фейеноорда" объявила об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды. Клуб удивлен решением голландского специалиста и уже приступил к поискам нового тренера.

"Я много и долго думал об этом решении и пришел к окончательному выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду", — цитирует официальный сайт "Фейеноорда" Стама.

Технический директор клуба Шак Трост сообщил, что Стам ушел по собственному желанию.

"У тренера была наша поддержка, команда тоже хотела продолжать с ним работать. Очень жаль", — сказал Трост.

Sport24.ru


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Теги: Фейеноорд Стам
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