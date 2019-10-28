Базур: рад, что "Витесс" принял меня обратно

Полузащитник "Витесса" Решедли Базур прокомментировал возвращение в команду после конфликта.Напомним, хавбек повздорил с одноклубником Джеем-Роем Гротом на тренировке. Футболисты были готовы подраться, но их разняли партнеры. По словам очевидцев, на этом Базур не успокоился и обещал "достать" Грота в раздевалке. Персонал попросил Базура покинуть тренировку, на что 23-летний голландский игрок, уходя, нецензурно крикнул Леониду Слуцкому: "Отвали, я не хочу играть за твою команду".24 октября Базур был отстранен от состава, но позже принес извинения и вернулся."Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось. Этого не должно было произойти. Я сожалею, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться. Я буду работать над собой. Хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее", — написал Базур в твиттере.