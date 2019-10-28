"Бешикташ" хочет избавиться от Кариуса. Голкипер может вернуться в "Ливерпуль"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, арендованный у "Ливерпуля", может вернуться в английский клуб уже в январе, сообщает Takvim.Согласно данным источника, руководство "Бешикташа" недовольно постоянными ошибками 26-летнего немца. Клуб хочет вернуть вратаря "Ливерпулю" уже в январе, хотя его срок аренды рассчитан до лета 2020 года.За время аренды Кариус сыграл за "Бешикташ" 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 65 мячей.Напомним, Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов — 2018 против "Реала" (1:3), после чего "Ливерпуль" отдал его в аренду.