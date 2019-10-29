"Витесс" победил "Де Графсхап" в кубковой игре, пославший Слуцкого Базур отыграл весь матч

"Витесс" успешно преодолел первый раунд Кубка Нидерландов, обыграв дома "Де Графсхап" со счётом 2:0. Уссама Дарфалу открыл счёт уже на 3-й минуте, а на 68-й минуте преимущество клуба из Арнема укрепил Нуа Дико, забив гол спустя минуту после выхода на замену.

facebook.com/pg/VitesseArnhem

"Витесс" - "Де Графсхап" - 2:0



Голы: Дарфалу, 3, Дико, 68



Весь матч в составе "Витесса" отыграл полузащитник Рихедли Базур, который повздорил на тренировке с партнёром заявил тренеру "От##### [отвали], я не хочу играть за твою команду", но после извинений был возвращён в основной состав из дубля.