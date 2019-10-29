Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования из-за беспорядков в стране

Федерация футбола Чили приостановила проведение всех турниров в стране, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на ANFP.Речь идет обо всех соревнованиях под эгидой федерации, в том числе молодежных и женских чемпионатов.Это связано с беспорядками в стране, которые обусловлены недовольством жителей подорожанием цен на проезд в метро. За две недели массовых протестов в Чили погибли 20 человек.