В начале текущего сезона экс-тренеру ЦСКА и сборной России было предложено продлить контракт с "Витессом", однако он отказался от этой возможности.
"Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из топ-европейских чемпионатов, одним из которых является "Монако" российского олигарха Дмитрия Рыболовлева", — пишет источник.
Источник: Слуцкий покинет "Витесс" по окончании сезона и может возглавить "Монако"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий по окончании этого сезона покинет голландскую команду вместе со своим тренерским штабом, утверждает Metaratings.ru.
Фото: "Спорт день за днем"
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