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Месси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации

Сборная Аргентины огласила заявку на ноябрьские матчи. В состав команды вернется Лионель Месси. Напомним, форвард обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки — 2019, за что был дисквалифицирован на три месяца.

Заявка сборной Аргентины выглядит так: Агустин Маркезин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Хуан Фойт ("Тоттенхэм"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Герман Пеццелья ("Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан"), Гуидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Sport24.ru


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Теги: Месси Сборная Аргентины
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