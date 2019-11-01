Российский футболист Кабаев рассказал о депортации из Эстонии

Российский нападающий Евгений Кабаев, дважды становившийся лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, рассказал, как в августе 2019 года его депортировали из страны после задержания за превышение скорости.
В Эстонии 31-летний футболист выступал за "Левадию", а после того, как его выслали из страны, переехал в Гондурас, где сейчас защищает цвета клуба "Реал де Минас".
"Ехал домой, нарушил скоростной режим. Поскольку эстонцы, мягко говоря, относятся к русским предвзято, получилось так, что меня арестовали, отправили под суд, а затем — выслали из страны и заблокировали Шенген на год. Любой человек — абсолютно любой — нарушал скоростной режим на 40 км/ч. Просто надо знать, где это делать и как. А у меня вышло, что нарушил и попался. Не особо злоупотреблял этим и никогда не попадал в ДТП, но оказался в такой нелепой ситуации.
Кстати, одна газета в Карелии написала, что я попадал в ДТП, которое привело к особо тяжким последствиям. Такого никогда не было! Я даже хотел написать им, пообщаться. Ну, нельзя же так делать. Да, нарушил, да, два дня провел в местном СИЗО, но я был трезв и ни в какие ДТП ранее не попадал. Не говоря уже о тяжелых последствиях. Это некрасиво. Вдруг у меня бабушка в Карелии это прочитает. Не было такого, в общем.
Что чувствовал в местном изоляторе? Был шокирован. Ничего такого я не сделал, чтобы просидеть двое суток в камере. Это реально был шок. Впервые оказался за решеткой. Конечно, тяжело. Само СИЗО — современное здание, ничего не могу сказать, потому что мне, к счастью, не с чем сравнивать. Обычная камера, все позабирали.
Судья вынес решение — двое суток. Вышел, и на следующий день меня депортировали. Моментом. Забрали паспорт и повезли к границе. Потом узнал, что по закону у меня было 12 часов, чтобы собрать вещи, но такой возможности мне не дали. Можно было обжаловать, но оставался месяц до закрытия трансферного срока, а процесс обжалования занял бы явно не месяц. Юрист подтвердил, что это долго — возможно, больше 2-3 месяцев. Созвонились с президентом "Левадии" и решили, что будет лучше расторгнуть контракт по обоюдке", — рассказал футболист в интервью "Матч ТВ".
Российский футболист Кабаев рассказал о депортации из Эстонии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»