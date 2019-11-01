Нападающий Златан Ибрагимович может перейти в австралийский клуб "Перт Глори", сообщает Le Figaro.
Сообщается, что факт переговоров уже подтвердил агент игрока Мино Райола.
На данный момент швед находится на контракте с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", однако договор игрока истекает в декабре.
"Перт Глори" после трех туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Австралии, набрав 5 очков.
За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.
Sport24
Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
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