Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии

Нападающий Златан Ибрагимович может перейти в австралийский клуб "Перт Глори", сообщает Le Figaro.Сообщается, что факт переговоров уже подтвердил агент игрока Мино Райола.На данный момент швед находится на контракте с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", однако договор игрока истекает в декабре."Перт Глори" после трех туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Австралии, набрав 5 очков.За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.