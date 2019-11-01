Дефо рассказал, как рэпер Дрейк обманом заманил его в "Торонто"

Английский футболист Джермейн Дефо вспомнил о своем выступлении за канадский клуб "Торонто". По словам Дефо, в "Торонто" его пригласил лично рэпер Дрейк, являющийся послом клуба."Дрейк позвонил мне с неизвестного номера. Обычно я не отвечаю на такие звонки, но тут сделал исключение. Сначала я не поверил, что это он, но затем, когда все понял, то потерял дар речи. Дрейк является послом "Торонто", он сказал мне: "Ты должен у нас играть. Приезжай, тебе понравится. Я тебя встречу, поужинаем вместе, все будет круто". Я подписал контракт, но Дрейка так ни разу и не увидел. Он ни разу и не приезжал в Канаду, а постоянно был в США. Я так его и не встретил", — сказал Дефо в эфире программы Back of the Net.Дефо присоединился к "Торонто" в январе 2014 года. На его счету 21 матч и 12 голов за команду.