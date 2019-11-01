Арбитр ФИФА Михаил Семенов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на полузащитнике "Зенита" Магомеде Оздоеве в матче 11-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
"Не нужно думать, что кто-то что-то хотел. У нас футболисты не попадают в пустые ворота. Это не концентрация внимания при ударе или они специально не попали? Никто не знает. Так почему вы думаете, если судья ошибся, то это специально?
Мы же не знаем, почему VAR не сработал. Я помогал Левникову в матче Лиги чемпионов "Русенборг" - "Реал". На второй минуте мадридцы забили гол. После игры приходит инспектор Мишель Вотро и говорит, что у него подозрения, что мяч был забит из положения вне игры с моей стороны. Но доказать было трудно, потому что камеры не успели включиться. То есть посмотреть, как конкретно был забит гол, никто не смог. Это была техническая ошибка телевизионщиков. Гол забили на второй минуте, а показ начался на четвертой.
Здесь такая же ситуация. Может быть, там был какой-то технический сбой и именно этой картинки не оказалось у арбитров VAR, а Вилков со своей позиции не видел данного нарушения", - цитирует Семенова "Спорт день за днем".
Арбитр ФИФА: почему думают, если судья ошибся, то это специально?
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»