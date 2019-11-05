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Селюк: человека с такой репутацией, как у Григоряна, нельзя назначать тренером сборной Армении

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал информацию СМИ о возможном назначении бывшего главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна на должность главного тренера сборной Армении.

"Григорян никогда не может возглавить сборную Армении, если к этому вопросу подходить здраво. Нобель Арустамян в своем интервью сказал, что Григорян досконально знает армянский футбол. Считаю, что это не соответствует действительности. Иначе почему этот знаток армянского футбола не пригласил в "Тамбов", который не является топ-клубом России, а только вышел в Премьер-Лигу, ни одного футболиста из Армении?

Я не армянин и не претендую на то, что якобы досконально знаю армянский футбол, но на днях, например, подписал Эрика Варданяна из "Пюника" в "Сочи". Так неужели в Армении нет ни одного футболиста, который достоин находиться в таком клубе, как "Тамбов"? А если Григорян не верит, что в Армении есть такие футболисты, то зачем ему тогда возглавлять армянскую сборную? По количеству осетин в "Тамбове" ему ближе возглавить сборную Осетии, а не сборную Армении. В "Анжи" у него, кстати, тоже не было ни одного армянина.

У Григоряна, надо отдать должное, подвешен язык. И всем своим гипотетическим работодателям он рассказывает, что будет делать то, будет делать это… Как он рассказывал в том числе и мне перед подписанием контракта с "Тамбовом". Но в действительности все было наоборот.

Я даю гарантию, что при Григоряне сборная разделится на два лагеря. Этот человек не может сплотить. У него есть свои и чужие. Это было и в "Тамбове". Конкретный пример: Бенито. После ухода Гогуа в ЦСКА Бенито не сыграл ни одной минуты и страдал не из-за спортивных качеств, а из-за подхода Григоряна.

Я понимаю цейтнот ситуации с назначением главного тренера в сборной Армении, так как предыдущего только уволили, до окончания отборочного цикла осталось две игры. И Григорян согласен прийти даже на эти две игры. Знаете почему? Потому как хочет сыграть с Италией. Его в этой игре больше волнует не результат, а возможность сфотографироваться на фоне сборной Италии и Роберто Манчини — кстати, моего товарища. И потом Григорян будет на "Матч ТВ" всем рассказывать, что когда он играл против сборной Италии, то применял такой-то тактический рисунок.

Это чистый балабол. И это не тренер для сборной, а человек, который уже никем не востребован в России. Поэтому он и ищет себе место под солнцем в Армении. Но в стране, где в большей степени главенствует патриархат, тренер из женского футбола, который гипотетически может возглавить мужскую сборную, вызовет у многих недоумение. Вплоть до того, что сборная может навсегда получить прозвище "девочки", что для Армении будет смерти подобно.

Не забывайте: когда Григорян работал в "Луче", дошло до того, что фанаты этого клуба бросали в него петухом. Не совсем красиво назначать человека с такой репутацией тренером главной команды страны. Я уверен, что президент Федерации футбола Армении этого не допустит", — сказал Селюк Sport24.


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Теги: Селюк Григорян Сборная Армении
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